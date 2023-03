Lombardia: Santanchè, prima individuare modello che funzioni meglio, poi le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che ci interessa è che ci sia una macchina organizzativa che funzioni, quindi bisogna capire qual è il modello di questa macchina organizzativa: secondo me prima si vedono i criteri per far funzionare meglio Regione Lombardia, poi ci sono le persone. Però bisogna individuare un modello che funzioni, e che funzioni meglio". Lo ha detto il ministro al turismo Daniela Santanchè a margine di un evento sulle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. (Rem)