Migranti: Tajani, presenza di Al Qaeda e gruppo Wagner "elementi preoccupanti"

- L'instabilità generale nell'area del Mediterraneo, nell'Africa settentrionale e sub-sahariana rappresentano un pericolo e il rischio che ci siano flussi migratori non più controllabili, ed in questo giocano un ruolo "preoccupante" il gruppo jihadista di Al Qaeda e quello paramilitare Wagner. Lo ha detto a Gerusalemme il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti al termine della visita effettuata in Israele e a Gerusalemme. Tajani ha sottolineato come "una presenza di Al Qaeda e la inquietante presenza di Wagner possano rappresentare elementi preoccupanti che spingono le persone a fuggire da quell'area e ad andare verso l'Europa". Sul tema migrazioni, l'Italia raccoglie la vicinanza di Israele: "Il primo ministro Netanyahu ha condiviso e manifestato grande comprensione per quanto sta accadendo" ha concluso Tajani. (Res)