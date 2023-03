Medio Oriente: Tajani, vogliamo la pace in questa regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, parlando nella conferenza stampa congiunta con l’omologo israeliano, Eli Cohen, ha auspicato il ritorno della pace nella regione. "Vogliamo che cessi in questa area ogni tipo di violenza" ha detto il vicepresidente del Consiglio, al termine della visita in Israele e Palestina. "Serve un'azione forte diplomatica, serve che torni una situazione di calma e noi siamo pronti a favorire ogni processo politico tra Israele e Autorità palestinese", ha sottolineato. Tajani si è detto favorevole a implementare "tutte le iniziative di pace, compresi gli accordi di Abramo" come sollecitato dall’ omologo israeliano Eli Cohen. Tajani si è detto fiducioso per una pace in questa regione "ma garantendo sempre l'indipendenza e l'autonomia di Israele" e ha condannato "gli attacchi terroristici che hanno portato alla morte di molti cittadini in Israele".(Res)