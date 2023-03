Magistratura: fonti via Arenula su tentativo truccare concorso, ministero parte civile in processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di rendere riconoscibili gli elaborati di un candidato dell’ultimo concorso in magistratura è stato scoperto nel settembre scorso e denunciato dalla commissione esaminatrice e dagli organi di vigilanza del ministero della Giustizia, che hanno attivato il Csm e mandato gli atti alla procura di Roma. Lo si apprende da fonti di via Arenula. Il commissario coinvolto è stato "subito sostituito"; una volta individuati, gli elaborati oggetto di segnalazione sono stati "annullati e inviati alla procura". Agli autori per legge - proseguono le stesse fonti - è stata "preclusa a vita" la possibilità di partecipare ad un concorso in magistratura. Nelle scorse settimane, il ministero della Giustizia - una volta ricevuta comunicazione del decreto di giudizio immediato - ha investito l’Avvocatura di stato per la "costituzione di parte civile" nel processo contro gli imputati. (Rin)