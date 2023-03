Israele: Tajani, attacco a Stato ebraico nuova forma antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando ascolto frasi tipo 'bisogna cancellare Israele dalla carta geografica', penso che gli attacchi contro lo Stato di Israele siano la nuova vera forma di antisemitismo". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a Gerusalemme parlando ai giornalisti al termine della visita in Israele e Palestina. "Israele è il paese del popolo ebraico. Noi combattiamo ogni forma di antisemitismo". Il ministro ha fatto riferimento alla Shoah, auspicando "che questo non accada mai più, per questo abbiamo il dovere di fermare immediatamente ogni rigurgito antisemita".(Res)