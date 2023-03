Brasile: Lula, necessario demarcare nuove riserve indigene per proteggere l'Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario identificare e demarcare nuove riserve indigene per impedire l'arrivo di minatori illegali e favorire la tutela della foresta amazzonica. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso del suo intervento alla 52ma Assemblea generale dei popoli indigeni, presso la riserva Raposa Serra do Sol, nello stato di Roraima. "Ho chiesto sia alla Fondazione nazionale per le popolazioni indigene (Funai) che al ministero dei Popoli indigeni di mostrarmi tutte le riserve identificate che sono pronte per essere delimitate, perché dobbiamo delimitarle presto, prima che abusivi ne prendano possesso. Prima che organizzazioni e persone inventino documenti di proprietà falsi per impossessarsi delle terre", ha affermato Lula. (segue) (Brb)