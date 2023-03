Brasile: Lula, necessario demarcare nuove riserve indigene per proteggere l'Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha anche affermato che il governo continuerà con l'operazione "Scudo Yanomami", piano che prevede innanzitutto il blocco degli accessi via aerea e via fiume, per iniziare a limitare le infiltrazioni delle reti criminali nella riserva. "Continueremo a espellere e arrestare i minatori dalle terre indigene. Anche se c'è oro qui a Roraima, anche se c'è oro nella terra indigena, questo non appartiene a nessuno, è lì perché la natura lo ha messo lì. È lì in una terra indigena, quindi, nessuno ha il diritto di toccarla senza l'autorizzazione dei proprietari, che sono gli indigeni che vi abitano da sempre", ha detto Lula. Il presidente ha anche annunciato che quest'anno si terrà un incontro con i presidenti dei Paesi che ospitano parte della foresta pluviale amazzonica (Ecuador, Colombia, Venezuela, Perù e Bolivia) per discutere le azioni congiunte per proteggere il bioma. (segue) (Brb)