Brasile: Lula, necessario demarcare nuove riserve indigene per proteggere l'Amazzonia (3)

- Da sabato, 11 marzo, l'Assemblea generale dei popoli indigeni riunisce circa 2mila leader indigeni per discutere il tema della protezione del territorio, dell'ambiente e della sostenibilità. Tra i leader vi sono rappresentanti dei popoli Yanomami, Wai Wai, Yekuana, Wapichana, Macuxi, Sapará, Ingaricó, Taurepang e Patamona. All'evento presso il Centro regionale lago Caracarana, parteciperanno anche la ministra dei Popoli indigeni Sonia Guajajara, la presidente della Fondazione nazionale per le popolazioni indigene (Funai), Joenia Wapichana, e rappresentanti dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama), l'Istituto nazionale di colonizzazione e riforma agraria (Incra), la Polizia federale e la procura federale. (Brb)