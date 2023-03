Egitto: capo Autorità per gli investimenti invita gli italiani nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Autorità generale per gli investimenti e le zone franche (Gafi) in Egitto, Hossam Haiba, ha invitato gli investitori italiani a venire nel suo Paese. "Voglio inviare un messaggio agli investitori italiani che i mercati egiziani vi danno il benvenuto", ha detto Haiba ad "Agenzia Nova", alla vigilia del viaggio che il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani effettuerà in Egitto. Al Cairo domani Tajani visiterà l'Autorità generale per gli Investimenti, accompagnato da alcuni investitori del settore alimentare, e firmerà alcuni memorandum di intesa. "Investire in Egitto è una porta d'ingresso per investire ed esportare in Africa perché ci sono vantaggi come la sua vicinanza ai mercati dell'Europa, del Medio Oriente, del Golfo e dell'Africa, una zona che conta più di un miliardo di persone", ha affermato Haiba, aggiungendo che ci sono "operai tecnici preparati e la disponibilità di diversi tipi di energia a prezzi ragionevoli". Haiba ha aggiunto che il mercato interno dell'Egitto è grande, supera i 100 milioni di persone, e ha sottolineato la diversificazione economica che lo contraddistingue. Haiba ha quindi invitato gli investitori italiani a lavorare nel settore dell'energia, della chimica, della logistica, dell'idrogeno verde, dei servizi, dell'informatica, del turismo, della medicina e dei servizi sanitari, promuovendo il sistema di incentivi e facilitazioni esistente per l'investitore italiano, l'esistenza di terreni per l'insediamento di progetti e residenze fino a 5 anni e quella che ha definito una rapida procedura per la costituzione di società. Haiba ha infine annunciato che l'Autorità generale per gli Investimenti è pronta ad assistere gli investitori italiani con tutto ciò di cui hanno bisogno per avviare le loro imprese e progetti e durante il loro funzionamento. (Cae)