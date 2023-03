Iran: Casa Bianca, nessun accordo su scambio di prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun accordo su un eventuale scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con i giornalisti, dopo che il ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amirabdollahian, ha affermato in una recente intervista che le autorità dei due Paesi avrebbero raggiunto un accordo sulla questione dello scambio di prigionieri. “Non è stata raggiunta alcuna intesa, e l’ultima cosa che vogliamo fare è dare false speranze alle famiglie che da anni aspettano il ritorno a casa dei propri cari: ovviamente rimaniamo in contatto con le autorità iraniane per riportare negli Stati Uniti i cittadini ingiustamente detenuti nel Paese”, ha detto Sullivan. (Was)