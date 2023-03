Usa: Casa Bianca su fallimento Svb, abbiamo tutti gli strumenti per tenere sotto controllo il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità regolamentari statunitensi hanno tutti gli strumenti necessari per fare fronte ad eventuali effetti negativi sui mercati finanziari, che potrebbero derivare dal fallimento della Silicon Valley Bank (Svb) la settimana scorsa. Lo ha detto ai giornalisti il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, aggiungendo che il presidente Joe Biden è “ottimista dopo le misure prese negli ultimi giorni, e discuterà la situazione anche con il primo ministro britannico, Rishi Sunak, quando si incontreranno oggi in California”. Anche la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha detto durante lo stesso briefing che il Tesoro è in contatto con le autorità regolamentari per decidere i prossimi provvedimenti. (Was)