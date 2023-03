Medio Oriente: ministro Esteri Israele, Italia aiuti ad estendere Accordi di Abramo ad altri Paesi islamici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha invitato il governo italiano "ad agire per l'estensione degli Accordi di Abramo ad altri Paesi arabi islamici, per il bene di tutta la regione", e ha messo in guardia chi voglia "intromettersi nella politica interna israeliana e nel conflitto arabo-israeliano". "Accetteremo ogni aiuto umanitario dall'Europa" per i palestinesi "ma respingeremo qualsiasi iniziativa che possa dare adito a un nuovo infiammarsi del conflitto e che sia una intromissione negli affari interni di Israele", ha dichiarato Cohen, biasimando il fatto che "lo Stato palestinese continua a pagare stipendi a chi uccide gli israeliani". "Questa cosa è inaccettabile", ha detto Cohen parlando a Gerusalemme a margine dell'incontro con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Cohen ha condannato "qualsiasi atto di terrorismo" e ha chiesto a Tajani di "unirsi ad una dichiarazione" che promuova la fine di questa situazione: "il pagamento degli stipendi ad assassini di israeliani è una cosa che va interrotta", ha detto.(Res)