Usa-Cina: Casa Bianca, Biden e Xi parleranno nel prossimo futuro

- Gli Stati Unit non vogliono una nuova Guerra fredda con la Cina. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “La competizione va bene, ma non stiamo cercando un confronto o tantomeno un conflitto con Pechino, con cui vogliamo continuare a lavorare in aree in cui è possibile collaborare”, ha detto, aggiungendo di aspettarsi una telefonata tra il presidente Joe Biden e l’omologo cinese, Xi Jinping, nel prossimo futuro. (Was)