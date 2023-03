© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dieci anni di Magistero nel segno di un alto impegno morale e di una profonda giustizia sociale. Rivolgiamo a Papa Francesco gli auguri per la sua testimonianza cristiana e la costante attenzione per gli ultimi e i diseredati. Questo Pontificato ci illumina in questi tempi bui". Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte, presidente e deputato del Movimento cinque stelle. (Rin)