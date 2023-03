Veneto: studio su potenzialità turismo fluviale lungo litoranea, per assessore Infrastrutture “dati positivi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina la presentazione dei risultati del progetto di analisi eseguito dall'Università Ca' Foscari, in accordo con Infrastrutture Venete, sul tema del turismo fluviale lungo la Litoranea Veneta. "Grazie a un contributo ottenuto dall'Unione europea di oltre 500 mila euro, pari al 50 per cento dell'importo complessivo, abbiamo avuto l'occasione di dare avvio alla progettazione del potenziamento della Litoranea Veneta. Per capire se l'investimento da 31 milioni di euro avesse senso, Infrastrutture Venete ha incaricato Ca' Foscari di effettuare uno studio sull'impatto economico che questo potenziamento potrebbe avere sul territorio. I dati emersi sono positivi", ha dichiarato la vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti. Il dipartimento di Economia dell'Università Cà Foscari Venezia, riferiscono in una nota, "ha fornito i dati utili per attivare la progettazione di riqualificazione della Litoranea Veneta con un approccio data-driven, individuando tra l'altro l'identikit del potenziale utilizzatore. I dati analizzati evidenziando le grandi potenzialità di sviluppo territoriale che potrebbe avere l'area litoranea, anche, ma non solo, fuori dalla stagionalità balneare, con un potenziamento delle infrastrutture legate al turismo fluviale". "Questo è un punto di partenza per aprire una discussione costruttiva – ha concluso De Berti –. Mi piace pensare che le risorse pubbliche vadano investite correttamente dopo un confronto con i territori sulla base di dati concreti e scientifici". (Rev)