Fisco: indagini della Gdf su 34 persone e 7 società per un giro di fatture false per 1,8 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, con il supporto dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, si è proceduto a notificare, negli scorsi giorni, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale a 34 persone e di 7 società. Le investigazioni hanno permesso di scoprire una frode carosello Iva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo), perpetrata mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture false per 1,8 miliardi di euro da parte di una articolata rete di società italiane ed estere, nonché di quantificare l'evasione d'Iva da parte delle società coinvolte per un importo pari ad oltre 260 milioni di euro. In tale contesto, nel mese di settembre 2022, era stata già data esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (arresti domiciliari e divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti di 13 persone. Lo stesso Giudice aveva, altresì, disposto il sequestro preventivo di oltre 260 milioni di euro, pari all'ammontare dell'imposta evasa, nei confronti di 15 società nonché, per equivalente, nei confronti delle persone fisiche indagate dei rispettivi reati tributari. La notifica della comunicazione di conclusione delle indagini preliminari giunge in un contesto nel quale, nel mese di dicembre 2022, il G.I.P., accogliendo le richieste di questo Ufficio, ha emesso decreto di giudizio immediato per 8 persone destinatarie delle misure cautelari personali, 7 delle quali hanno avanzato istanze di definizione del procedimento con rito abbreviato e una ha avanzato richiesta di applicazione pena, istanze per cui è stata disposta dal G.U.P. la fissazione dell'udienza per il giorno 12 aprile 2023. (segue) (Com)