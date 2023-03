Fisco: indagini della Gdf su 34 persone e 7 società per un giro di fatture false per 1,8 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, si sottolinea come l'attività in parola abbia consentito di recuperare nelle casse dell'Erario, allo stato attuale, circa 123 milioni di euro, sia a seguito di sequestro (per complessivi 34.581.599,88 di euro con riguardo al denaro e agli strumenti finanziari trasmessi al Fug), sia a seguito della completa definizione del debito erariale da parte delle principali imprese della Gdo coinvolte, in particolare: una prima società ha versato la somma complessiva di oltre 64,2 milioni di euro, relativa all'Iva evasa e comprensiva di interessi e sanzioni (è stata quindi dissequestrata la somma di 3.228.257,12 euro); una seconda società (a seguito del dissequestro della somma di € 26.276.108,21) ha corrisposto la somma complessiva di oltre 53,8 milioni di euro, relativa all'Iva evasa e comprensiva di interessi e sanzioni. Quest'ultima società, che nel mese di dicembre si era impegnata con l'Agenzia delle Entrate al pagamento di circa 70 milioni di euro, ha beneficiato del pagamento di sanzioni ordinarie ridotte in ragione di quanto previsto dall'art. 1, commi 174 —178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Sulla stessa linea, altre società coinvolte si sono rivolte agli uffici dell'Agenzia delle Entrate al fine di definire le proprie posizioni debitorie o stanno effettuando pagamenti rateali autorizzati da questo Ufficio al fine del raggiungimento di quanto dovuto. Occorre infine evidenziare che oltre al denaro e agli strumenti finanziari sopra menzionati, sono stati sottoposti a sequestro per equivalente anche beni immobili e beni mobili registrati per il valore complessivo di circa €1,3 milioni. Il procedimento, per quanto concerne le contestazioni rivolte agli enti ex art. 231/2001 e ai 34 indagati non sottoposti a misure cautelari detentive, si trova nella fase delle indagini preliminari. Sussiste l'interesse pubblico all'informazione con particolare riferimento al contrasto dei reati di frode fiscale altamente lesivi degli interessi dell'Erario e che possono alterare il corretto funzionamento del mercato determinando forme di concorrenza sleale (Com)