Slovacchia: presidente Caputova, preoccupata che il Paese segua il percorso di Orban

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, è preoccupata che il suo Paese possa seguire il sentiero già percorso dall’Ungheria di Viktor Orban. Lo ha detto durante un dibattito con l’omologo della Repubblica Ceca, Petr Pavel, organizzato a Bratislava dal quotidiano “Denik N”. “Alcuni esempi di politiche e approcci sembrano ispirare i leader populisti in Europa”, ha affermato Caputova. A proposito del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4), la presidente ha detto che non è più percepito come un blocco politico unitario ma che conserva ancora un significato in altre aree, per esempio quella della cooperazione culturale. “Se lo pensiamo come uno strumento di coordinamento o unificazione delle politiche estere o addirittura di sicurezza, allora non può soddisfare questo ruolo alle condizioni attuali”, ha aggiunto il presidente ceco. Per Pavel, il V4 ha un senso “come un forum di consultazione su temi condivisi” ma “non va sopravvalutato”. (Vap)