Ramelli: Baffi (Fd'I), solidarietà a Frassinetti, contestazione del tutto fuori luogo

- "Piena solidarietà all'amica e Sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, che oggi a Milano ha subito una contestazione del tutto fuori luogo e fuori dalla storia. Ricordare chi, come Sergio Ramelli, è stato barbaramente ucciso solo per aver espresso un'idea non porta con sé alcuna provocazione nè propaganda politica, al contrario è un modo per cercare di costruire un futuro in cui le differenti idee politiche non siano mai spazio per violenza e odio". Così Patrizia Baffi, Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia, in merito alle contestazioni di questa mattina a Milano durante all'Itis Molinari di Milano, dove Paola Frassinetti ha partecipato alla cerimonia di commemorazione di Sergio Ramelli. (Com)