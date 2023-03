Lazio: Matteoni (ex Confartigianato), buon lavoro a giunta e consiglio, rilanciare edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello scorso fine settimana il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, "ha delineato ufficialmente i nomi della sua giunta, mentre in queste ore si è insediato il consiglio in Pisana". Lo dichiara in una nota Marco Matteoni, imprenditore ed ex presidente della Confartigianato edilizia di Roma e del Lazio. "A governatore, assessori e consiglieri regionali, dunque, rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro nella speranza che lavorino in sinergia con le categorie produttive, le associazioni di rappresentanza e i cittadini per il definitivo rilancio della edilizia del Lazio - aggiunge -. Il nostro comparto, infatti, ha serio e concreto bisogno di sostegno dopo mesi di crisi, a causa della non facile congiuntura economica, della emergenza pandemica e ultimamente dei deleteri effetti del conflitto russo ucraino. Insomma, un contesto delicato e difficile per tantissimi imprenditori e tantissime aziende che chiedono a questo punto una regione che li aiuti e stia loro realmente vicini. C'è davvero molto da fare: dal corretto ed efficace utilizzo dei fondi Pnrr a provvedimenti amministrativi realmente utili al settore edile, dallo stanziamento di nuovi finanziamenti a politiche che guardino alla sostenibilità ambientale e alle fonti rinnovabili, fino alla semplificazione delle procedure burocratiche. Insomma, gli obiettivi non mancano, auspichiamo che anche il presidente Francesco Rocca e la sua squadra di governo - conclude - in sinergia col consiglio regionale, operino nella direzione della tutela e del rilancio della edilizia del nostro territorio".(Com)