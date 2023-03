Piemonte: Lear Corporation, si apre il tavolo di crisi in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi il tavolo di crisi sul Lear corporartion tra i principali sindacati e la Regione Piemonte. L'azienda, specializzata nella produzione di sedili per auto, ha annunciato un esubero di 260 dipendenti sui 420 totali. Il rischio tangibile denunciato dai sindacati (Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm) è che la situazione di Lear si trasformi in una nuova Embraco. "E’ estremamente difficile affrontare la vertenza Lear in quanto il rapporto con Stellantis, sotto gli aspetti più importanti cioè la fase di industrializzazione dei nuovi modelli, è oscurato da non precisati vincoli contrattuali ed è proprio in questa situazione di stallo che si è costretti ad operare richiedendo nuovi ammortizzatori per evitare il peggio - ha affermato il segretario Fim-Cisl Rocco Cutrì -. Riteniamo che l’Istituzione possa e debba rendersi partecipe di un’interlocuzione di merito sulle catene di fornitura affinchè si possano avere le opportune rassicurazioni per i lavoratori ed il territorio intero".Mentre Edi Lazzi, segretario di Fiom-Cgil Torino, ha sottolineato che "se da un lato l'unico cliente stellantis non da garanzie di nuovi modelli da assegnare allo stabilimento di Mirafiori (per i cui sedili potrebbe concorrere la Lear), dall'altro anche la stessa multinazionale Lear si deve impegnare a diversificare le produzioni per rilanciare lo stabilimento. (segue) (Rpi)