Malesia: ministro Esteri nel Regno Unito per riunione con omologhi Commonwealth

- Il ministro degli Esteri della Malesia, Zambry Abd Kadir, accompagnato da una delegazione, sarà impegnato in una visita a Londra, nel Regno Unito, da oggi al 15 marzo, per partecipare alla 22ma riunione dei ministri degli Esteri del Commonwealth, il 15, e ad altri appuntamenti dell’organizzazione. Lo riferisce un comunicato del suo ministero, aggiungendo che a margine sono in programma anche numerosi incontri bilaterali con omologhi. (Fim)