Viterbo: prende a martellate le vetrine in centro, arrestato 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre episodi di danneggiamento nel centro storico di Viterbo sono stati segnalati sabato sera al numero unico di emergenza. I testimoni riferivano di un giovane che, armato di un martello, aveva infranto le vetrate di un bar, di una macelleria e di uno studio dentistico. Immediatamente sono state dirottate nella zona tutte le Volanti della Polizia di Stato dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo. Dopo una rapida ricerca gli agenti hanno individuato e bloccato, in una zona poco distante, in stato di forte agitazione e con le mani insanguinate, un 28enne romeno che si era ferito mentre sferrava martellate. Il giovane era sprovvisto di documenti ed stato accompagnato in Questura dove, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due carte di credito risultate provento di furto. Il 28enne, gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, ricettazione e porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale coinvolgimento dello straniero nel compimento di altri fatti analoghi verificatisi ultimamente in questo capoluogo.(Rer)