Pd: Pedica (+Eu), solidarietà a circolo Lanciani, vile attacco

- Solidarietà agli iscritti del circolo Pd Italia Lanciani di via Catanzaro, a Roma, dove si è registrato l'ennesimo vile attacco. La politica è dialogo e confronto e chi alza i toni o si nasconde dietro atti vandalici cerca solo il caos. È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, segretario regionale del Lazio di +Europa. "Chi spera di creare un clima di paura si sbaglia - aggiunge-. Non ci facciamo intimorire e continueremo a difendere la nostra democrazia".(Com)