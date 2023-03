Governo: Meloni, crisi è occasione, costringe politica a scegliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crisi è il momento per liberarsi dalle scorie, la crisi è anche un’occasione perché costringe a scegliere, cosa che la politica spesso non ha fatto e l’Italia, oggi, questo lo sta pagando”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, "L'atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale". “Non abbiamo avuto una visione industriale, non abbiamo scelto quale fosse la nostra forza”, ha aggiunto ricordando che spesso ci si è limitati “a mettere insieme le rivendicazioni dei partiti senza pensare al quadro d’insieme”. (Rin)