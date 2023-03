Milano: De Corato, gravissimo consigliera Romano denunci cittadini che riprendono chi commette un reato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo sia gravissimo che una persona eletta dal popolo, che rappresenti le Istituzioni, denunci i cittadini che riprendono quotidianamente coloro i quali commettono reati ai danni degli utenti che utilizzano i mezzi pubblici milanesi, in particolare la metropolitana, e non condanni, viceversa, i gesti e le azioni di queste ladre". Così il senatore di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato commenta le parole sui social della consigliera del Pd Monica Romano, che ha dichiarato che filmare le autrici dei borseggi in metro è "una violenza". "Di continuo, sia sui mezzi di superficie che nelle metropolitane, assistiamo a furti, scippi, violenze e aggressioni ma, il Centrosinistra, invece di condannare e denunciare questi gravi fatti prende le difese, come ha fatto la Consigliera del Pd, delle persone che commettono reati. Sia i dipendenti, che il Sindacato Orsa-Atm, hanno più volte denunciato la grave situazione che sono costretti a subire ogni giorno ma i vertici dell'Azienda e il Centrosinistra, fanno orecchie da mercante", aggiunge De Corato.(Com)