Finlandia: Marin, su fornitura caccia Hornet a Ucraina necessaria discussione pubblica

- La Finlandia non ha ancora preso una decisione in merito alla fornitura dei caccia Hornet, che deve essere oggetto di discussione. Lo ha affermato la prima ministra finlandese Sanna Marin, ripresa dall'emittente "Yle". "La Finlandia non ha adottato alcuna politica in materia, ma vedo che abbiamo la capacità e l'opportunità di tenere questa discussione. E per partecipare a un tale sforzo congiunto internazionale", ha detto Marin. La premier ha poi sottolineato di non aver fatto alcuna promessa in merito alla fornitura di caccia Hornet all'Ucraina. Tuttavia, secondo Marin, l'Ucraina ha bisogno di armi ancora più potenti per poter combattere contro la Russia. Il presidente finlandese Sauli Niinisto e la prima ministra hanno discusso sabato della questione Hornet. Secondo Marin, la conversazione è avvenuta su sua iniziativa. (Sts)