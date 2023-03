Algeria-Russia: ministra Cultura Mouloudji riceve delegazione russa, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Cultura e delle arti dell’Algeria, Soraya Mouloudji, ha ricevuto oggi una delegazione russa guidata dal capo del dipartimento delle relazioni internazionali dell’amministrazione della città di Mosca, Sergej Churyumen. Secondo quanto riferisce una dichiarazione del ministero della Cultura algerino durante l’incontro le parti hanno discusso della cooperazione nel campo della cultura e delle arti tra l'Algeria e la Russia. In particolare, la ministra Mouloudji ha confermato che l’Algeria ha completato la preparazione del protocollo d'intesa e cooperazione tra i due governi in campo culturale e artistico, in attesa della sua futura firma. L'accordo mira a garantire una partecipazione di qualità a diversi festival ed eventi organizzati nei due Paesi, in conformità con le direttive del presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune, per la sua importanza nel collegare le istituzioni culturali algerine con le loro controparti straniere e il loro ambiente economico e sociale.(Ala)