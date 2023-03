Governo: Meloni, politica non può più permettersi di non scegliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non scegliere “è più redditizio ma oggi la politica non se lo può più permettere e nelle difficoltà ringrazio Dio per essere costretta a fare delle scelte. Questo certo non aiuta sul consenso ma il fatto di non avere scelta alleggerisce la mia coscienza”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, "L'atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale". (Rin)