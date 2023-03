Iran-Russia: colloquio ministri Esteri, focus su incontro sulla Siria a Mosca e rapporti con Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro tra i viceministri di Iran, Russia, Siria e Turchia in programma dal 15 al 16 marzo prossimo a Mosca è stato il tema al centro della conversazione telefonica avvenuta questa sera tra il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Nel colloquio, il responsabile della diplomazia iraniana ha inoltre ribadito l’appello dell’Iran al dialogo e a una soluzione al conflitto in Ucraina. Sempre secondo quanto riferito dalla “Mehr”, Lavrov ha accolto con favore l'accordo recentemente annunciato tra la Repubblica islamica dell'Iran e l'Arabia Saudita per riprendere le relazioni diplomatiche. Nel colloquio, vi è spazio anche per affrontare gli sviluppi relativi alla cooperazione tecnica tra la Repubblica islamica dell'Iran e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).(Res)