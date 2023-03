© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora al Lavoro e sviluppo economico, Alessia Cappello, interviene alla quarta Giornata nazionale delle società benefit, promossa e organizzata da Assobenefit con il Patrocinio del Comune di Milano. Al centro dell'evento, dal titolo "Tra Avanguardia e regola. Tracciamo la rotta per un futuro sostenibile", anche un keynote speech del professor Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASviS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e panel tematici.Palazzo Reale, sala conferenze, piazza Duomo 14, 3° piano (ore 9:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative dedicate a Gianni Sassi (imprenditore culturale, 1938-1993) in occasione del trentennale della scomparsa.Anteo Citylife, Piazza Tre Torri, 1 (ore 11)Evento "Insieme contro gli abusi nello sport", promosso dall'Associazione ChangeTheGame. Partecipano l'assessora allo Sport Martina Riva, la fondatrice dell'Associazione ChangeTheGame Daniela Simonetti, la presidente del Consorzio Vero Volley Alessandra Marzari e la giudice del Tribunale di Milano Paola Pendino.Palazzo Marino, sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 18)VARIEGli strumenti per l'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese - Evento organizzato da Enea in collaborazione con la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.Camera di commercio, via Meravigli 9b (ore 9:30)Evento "Alleati per lo sport in salute", organizzato dalla Federazione Ginnastica d'Italia e l'Istituto Auxologico. Presenti Adrea Abodi, ministro dello sport, Giovanni Malagò, Mosto presidente del Coni, Mario Colombo, de Auxologico IRCCS Gherardo Tecchi, presidente Federazione Ginnastica d'Italia e altri.Auditorium Auxologico San Luca, Piazzale Brescia, 20 (ore 11)Presentazione della terza edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, in programma dal 16 al 18 giugno. Alla conferenza intervengono: Andrea Levy, Presidente MIMO Milano Monza Motor Show; Geronimo La Russa, presidente ACI Milano; Martina Riva, assessore allo Sport, turismo e politiche giovanili di Milano; Carlo Abbà, Assessore al lavoro, commercio e attività produttive, marketing territoriale, transizione digitale di MonzaACI Milano, corso Venezia 43 (ore 11:30)Presentazione della 19ª edizione della Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo. Intervengono: Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo; Piero Magri, responsabile progetto SFIDE - La scuola di tutti; Antonio Montani, presidente generale Club alpino italiano; Raul Cavalli, portavoce comitato promotore Social Cohesion Days – presidente Fondazione Easycare; Corinne Barbieri, responsabile programma culturale Fa' la cosa giusta!Diretta streamiong (ore 12)Incontro stampa di presentazione dell’opera Les contes D’Hoffmann di Jacques Offenbach in scena dal 15 al 31 marzo. Intervengono: Frédéric Chaslin, direttore i cantanti protagonisti e lo staff creativoTeatro alla Scala, Sala Gialla (ore 12)Convegno organizzato da Eccellenze d'Impresa "Inclusività competitiva - Uno dei fattori di successo dell'impresa italiana". Intervengono, tra gli altri, Fabrizio Testa (ceo di Borsa Italiana), Enrico Sassoon (presidente di Eccellenze d'Impresa) e Ugo Loeser (ad Arca Fondi SGR)Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari (ore 16:30)Commenti e riflessioni sui dati elettorali dopo le Regionali 2023. Saluti di Regina De Albertis, Presidente Assimpredil. Intervengono: Rado Fonda (SWG), Giangiacomo Schiavi, Luigi Corbani e Enrico Marcora (ore 17:30)Via San Maurilio, 21 (M1 Cordusio)Lella Costa e Francesco Micheli presentano la nuova sezione “Note del martedì” con le conversazioni d'opera Per caso, per sbaglio, per amore: Eroine all'OperaTeatro Carcano, corso di Porta Romana, 63 (ore 19:30) (Rem)