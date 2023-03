Olimpiadi 2026: dai giovani il 57,4 per cento delle conversazioni in rete sui Giochi Invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conversazioni in rete sui Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 son state discusse in particolar modo da utenti della fascia 25-34 anni; infatti, sono soprattutto i giovani che in rete stanno parlando e discutendo dell'evento trascinando il sentiment positivo nei confronti della manifestazione, la cui media, negli ultimi dodici mesi, si attesta al 57,4 per cento. È quanto emerge da un’analisi di SocialCom, effettuata con l’ausilio della piattaforma Blogmeter e presentata oggi a Milano nel corso dell’evento “Le Olimpiadi della rete”. La presentazione della ricerca ha visto la partecipazione di numerosi stakeholder istituzionali, tra i quali il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi (in videocollegamento); il Ministro del Turismo, Daniela Santanché; il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; l’Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva; Andrea Monti, Coomunications Director di Fondazione Milano-Cortina 2026. A coordinare i lavori Luca Ferlaino, founder di SocialCom Italia, coadiuvato dai giornalisti Lucia Scajola (Mediaset) e Federico Ferrazza (Wired). (segue) (Com)