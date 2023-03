Olimpiadi 2026: dai giovani il 57,4 per cento delle conversazioni in rete sui Giochi Invernali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo oggetto dell’analisi sul tema sono stati rilevati 175 mila messages, che hanno generato circa 43 milioni di interazioni, con una media di 3,5 milioni di interazioni al mese. Relativamente al totale di post e commenti, il numero di impression potenziale è stato stimato in 1,94 miliardi. Circa sei conversazioni su dieci sono positive, con picchi maggiori relativamente ad alcune particolari tematiche, come le paralimpiadi (96 per cento ), la sostenibilità (75 per cento ) e l’innovazione (73 per cento ). Molto interesse hanno generato argomenti come l’arrivo dei taxi volanti a Milano entro il 2024, con la costruzione di due vertiporti a Citylife e Porta Romana e altri due a Malpensa. Il driver delle conversazioni è la Lombardia, con Milano (104 mila mentions) che risulta il più citato tra i luoghi dove si svolgeranno i giochi. Seguono Cortina (55 mila), la Valtellina (2,7 mila mentions) e Verona (1,3 mila mentions). Tra gli sport grande interesse per Bob (13,2 mila mentions), Sci di fondo (2,2 mila mentions) e Sci alpino (2,1mila mentions), mentre tra gli ambassador della manifestazione spiccano per numero di mentions Federica Pellegrini (574) e Bebe Vio per sentiment positivo (74 per cento ). (Com)