Ucraina: Meloni, se non aiutassimo aggredito non ci sarebbe pace

- In Ucraina “se non aiutassimo l’aggredito a difendersi non avremmo pace. Avremmo un’invasione che configurerebbe una guerra molto più vicina. E per questo, la cosa più efficace da fare è sostenere chi si sta difendendo perché non passi il principio per cui la forza del più forte valga più della forza del diritto”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, "L'atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale". (Rin)