Imprese: gruppo ceco Ppf è pronto a lasciare la Cina

- Il gruppo di investimenti ceco Ppf è pronto a lasciare la Cina perché non vede più opportunità nel Paese. Lo ha dichiarato Vladimir Mlynar, membro del Cda del gruppo. “Siamo pronti a ogni scenario, incluso il ritiro completo dalla Cina”, ha detto Mlynar parlando al podcast “Insider”. “Se si osserva dove la geopolitica è diretta, è molto realistico”, ha continuato. Secondo Mlynar, Petr Kellner, principale azionista di Ppf morto nel marzo 2021, si era già deciso ad abbandonare la Cina, Paese nel quale Ppf ha ridotto il portafoglio delle sue attività del 90 per cento nell’arco degli ultimi due anni. Il gruppo opera in 25 Paesi e in diversi settori, dai servizi finanziari, alle telecomunicazioni, alle biotecnologie, all’immobiliare. (Vap)