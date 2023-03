Ucraina: Meloni, Santa Sede più idonea a favorire negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti vogliamo la pace e facciamo quello che possiamo per favorire una soluzione” per il conflitto in Ucraina “e proprio la Santa Sede è la più idonea a favorire una soluzione negoziale”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, "L'atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale". (Rin)