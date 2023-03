Fisco: Gasparri (FI), governo a lavoro per correggere politica catastrofica di grillini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Da quando è nato il nuovo governo è stata approvata la legge di stabilità e sono stati stanziati 21 miliardi di euro sul fronte dell'energia. Intanto, negli ultimi mesi, il costo del gas e dell'energia è diminuito. Dopodiché il governo farà il necessario insieme alla comunità internazionale, poiché si tratta di un problema che non riguarda solo il nostro Paese. Mentre per quanto riguarda le tasse dobbiamo puntare ad un alleggerimento della pressione fiscale ma questo dipende dall'andamento dell'economia, dal prodotto interno lordo, che ci auguriamo possa migliorare nel tempo, e da tanti altri fattori esterni. Il governo è costantemente al lavoro per trovare le soluzioni più adeguate e anche per correggere la politica catastrofica di Conte e dei grillini che, purtroppo, abbiamo ereditato". Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI) a "Tagadà" su La7. (Rin)