Giustizia: D'Orso (M5s), ddl su procedibilità è autentica occasione mancata

- "Condividiamo la finalità di questo provvedimento, il cui articolo 1 è tra l'altro fotocopia della proposta di legge a prima firma del nostro senatore Roberto Scarpinato, che ha da subito colto le gravi criticità del decreto legislativo Cartabia, che ha scaricato sulle spalle delle vittime l'onere di rendere perseguibili alcuni reati delicatissimi. Ma purtroppo constatiamo di essere di fronte ad una autentica occasione mancata. Il Movimento cinque stelle aveva compiuto un ulteriore passo alla Camera, presentando prima una proposta di legge e poi degli emendamenti a questo disegno di legge governativo, per correggere tutte le storture della legge Cartabia. Quest'ultima è frutto di decisioni esclusivamente politiche, che nulla c'entrano con la necessità di velocizzare la durata dei processi o di ridurre l'arretrato". Lo ha detto la deputata del M5s, Valentina D'Orso, nella discussione generale in Aula, alla Camera, sul disegno di legge su procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza. "Procedere in via prioritaria con una denegata giustizia, con l'aumento di previsioni di impunità, è stata una scelta di forze politiche che si riempiono la bocca di tutela delle vittime e di certezza della pena, ma poi puntano ad una depenalizzazione mascherata, a vantaggio di colletti bianchi e non solo - ha aggiunto la parlamentare -. Bocciando tutti i nostri emendamenti governo e maggioranza fanno un torto ai cittadini, non a noi. Tutti ricordiamo le parole forti di Lega e Fd'I contro i furti, le violazioni di domicilio, le violenze, i reati contro le donne. Oggi dimostrano invece di venire meno ai loro impegni e proclami. Le loro chiacchiere sono volate via col vento alla prima prova di governo".(Rin)