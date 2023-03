Egitto-Danimarca: presidente Al Sisi riceve premier Frederiksen, focus su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, ha ricevuto al Cairo il primo ministro della Danimarca, Mette Frederiksen, per discutere della cooperazione in diversi settori. Secondo quanto riferito da un comunicato della presidenza egiziana, i due hanno discusso di diritti umani, cooperazione economica, clima e in particolare della lotta alla migrazione irregolare. “Abbiamo parlato con franchezza della visione egiziana dei diritti umani. Desideriamo spiegare ai nostri amici europei il nostro piano sull’argomento, basato sugli standard delle organizzazioni internazionali”, ha spiegato Al Sisi durante la conferenza stampa. “C’è una grande intesa tra i due Paesi sulla questione delle migrazioni irregolari. Da settembre 2016 nessuna imbarcazione clandestina e nessun migrante hanno attraversato i confini terrestri o marittimi dell’Egitto verso l’Europa”, ha detto il presidente egiziano, sottolineando “un impegno umanitario da parte egiziana”. (segue) (Cae)