Egitto-Danimarca: presidente Al Sisi riceve premier Frederiksen, focus su migranti (2)

- "L'Egitto non sarà un punto di passaggio per l'immigrazione irregolare verso l'Europa", ha proseguito Al Sisi, aggiungendo che il suo Paese ospita “6 milioni di persone e non profughi". Da parte sua, il premier danese ha spiegato che “l’Egitto è un partner importante per l’Unione europea nella lotta alle migrazioni irregolari. Esiste una forte cooperazione con il Cairo in termini di controllo delle frontiere, nonché nella gestione dei rifugiati”. "Sappiamo che molte persone in Africa ed Egitto stanno pagando il prezzo della guerra in Ucraina a causa della crisi alimentare ed energetica", ha proseguito Frederiksen. Infine le due parti hanno discusso aree di cooperazione bilaterale congiunta tra Egitto e Danimarca, in particolare nel settore dei trasporti marittimi e delle spedizioni, e dell'energia rinnovabile e pulita. (Cae)