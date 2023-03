Ucraina: "Ria Novosti", truppe Wagner cercano di tagliare vie di rifornimento per Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercenari della compagnia paramilitare russa Wagner si stanno avvicinando alla ferrovia usata dalle forze armate ucraine come via di rifornimento da Kiev in direzione di Chasiv Yar, a ovest di Bakhmut. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" un militare russo del gruppo che partecipa agli scontri in questa direzione. Il militare ha chiarito che le forze di Wagner si stanno muovendo attivamente a nord-ovest di Bakhmut, tagliando le vie di rifornimento delle truppe ucraine. In precedenza, le truppe di Mosca avevano già occupato gli insediamenti strategicamente importanti per Kiev, Berkhivka e Dubovo-Vasilyevka.(Kiu)