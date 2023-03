Paesi Bassi: leader formazioni maggioranza preoccupati per tenuta governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei partiti che compongono la maggioranza di governo dei Paesi Bassi sono preoccupati per una possibile crisi politica. Il primo ministro Mark Rutte, leader del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) ha detto di sperare che le forze della coalizione trovino insieme una soluzione a una serie di problemi difficili su cui non sono ancora d'accordo, "ma non si sa mai per certo". La leader del D66 e vice primo ministro Sigrid Kaag, ha a sua volta affermato di non sapere se l'attuale coalizione di governo con Vvd, Cda e Unione cristiana sopravviverà alle numerose crisi che sta affrontando. "Non so se ne usciremo fuori, ma c'è l'impegno per riuscirci", ha detto Kaag in un'intervista televisiva. (Beb)