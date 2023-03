Eritrea-Somalia: presidente Mohamud ad Asmara, è la seconda visita in meno di un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud è atterrato ad Asmara, capitale dell'Eritrea, per incontrare l'omologo eritreo Isaias Afwerki. Lo riferisce l'agenzia di stampa somala "Sonna". Si tratta della seconda visita di Mohamud ad Asmara dopo quella effettuata nel luglio scorso. È probabile che, come in quel frangente, al centro dei colloqui ci sia il destino dei migliaia militari somali addestrati in Eritrea e inviati a combattere nella guerra del Tigrè, in Etiopia. La loro presenza ed addestramento ha sollevato forti polemiche in Somalia dopo che nel giugno 2021 il relatore speciale delle Nazioni Unite, Mohamed Babiker, ha denunciato per primo l'invio delle truppe somale nel Tigrè per combattere al fianco delle forze federali etiopi e di quelle eritree contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Quando è scoppiata la guerra civile nel Tigrè, nel novembre 2020, la dirigenza del Tplf aveva denunciato pubblicamente il fatto che le forze somale fossero impegnate nel conflitto insieme all'Eritrea, tuttavia i governi di Asmara e Mogadiscio avevano seccamente respinto le accuse. Nel maggio 2022, tuttavia, l'allora presidente uscente somalo Mohamed Abdullahi "Farmajo" - sconfitto da Mohamud alle elezioni presidenziali tenute pochi giorni prima - ha rivelato per la prima volta il fatto che almeno 5 mila militari somali sono stati inviati in Eritrea per l'addestramento e sono rientrate a casa dopo anni solo grazie all'insistente mediazione del presidente Mohamud. Secondo quanto dichiarato il mese scorso dal consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Mohamud, Hussein Moalim, altre 3 mila reclute sarebbero state tuttavia inviate in Eritrea per ricevere un addestramento militare. Già consigliere dell'ex presidente "Farmajo", Moalim è noto per aver difeso in passato la presenza delle forze della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) sul territorio, dicendosi convinto che se il loro mandato non fosse rinnovato la Somalia si troverebbe ad affrontare la stessa sorte dell'Afghanistan. (Res)