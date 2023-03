Lavoro: Flepar, commissione di inchiesta su sicurezza non più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riteniamo "non più rinviabile l'istituzione della commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati." Lo afferma in una nota Tiziana Cignarelli, segretaria generale della Federazione dei professionisti pubblici (Flepar) e della Confederazione dirigenti della Repubblica (Codirp). "A cinque mesi dall'insediamento delle Camere, nonostante il numero dei morti e degli infortuni sul lavoro non tendano a diminuire (è di questa mattina la notizia di un operaio morto nel napoletano schiacciato da una trave di ferro), ad oggi non è stata ancora istituita la commissione d'inchiesta”, dichiara Cignarelli, che aggiunge: “Ci rivolgiamo rispettosamente al presidente della Repubblica Mattarella, sempre attento e sensibile al tema, affinché utilizzi le prerogative che ha a disposizione per sensibilizzare il Parlamento a porre rapidamente rimedio a questa grave mancanza". "La Flepar – conclude la segretaria generale dei professionisti pubblici – quale organizzazione multidisciplinare, sindacale e scientifica, da tempo impegnata sui temi della sicurezza sul lavoro è pronta a mettere a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze e professionalità attraverso proposte caratterizzate da un approccio concreto, frutto dell'esperienza diretta sul campo". (Rin)