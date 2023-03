Bosnia: ministro Difesa con comandante Eufor Habermayer, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Bosnia Erzegovina, Zukan Helez, ha ricevuto il comandante della missione europea Eufor, il generale austriaco Helmut Habermayer. Lo riporta una nota dello stesso dicastero secondo cui Helez ha sottolineato l'importanza dell'aiuto che l'Ue fornisce con le sue donazioni e l'Eufor garantisce con le sue attività per rafforzare le capacità delle forze armate della Bosnia Erzegovina, ma anche per proteggere l'intero ambiente di sicurezza interno. "La cooperazione con le istituzioni dell'Ue mostra certamente grandi vantaggi per il dipartimento della difesa della Bosnia Erzegovina. Anche la volontà dell'Eufor di proteggere la sicurezza nel nostro Paese è importante per noi. A nome delle istituzioni di difesa della Bosnia Erzegovina, vorrei sottolineare che rimaniamo impegnati a raggiungere gli obiettivi del nostro percorso euro-atlantico", ha affermato il ministro. Helez ha quindi annunciato al generale Habermayer che il Consiglio dei ministri dovrebbe presto votare il bilancio di quest'anno e ha espresso l'aspettativa che gli stanziamenti finanziari per le forze armate del Paese balcanico saranno, dopo molto tempo, aumentati. Habermayer ha sottolineato che l'Eufor continuerà a sostenere le forze armate della Bosnia Erzegovina nel processo di addestramento e a rafforzare le sue capacità per assicurare un ambiente sicuro. (Seb)