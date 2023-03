Governo: Meloni a “Le Iene” promette di occuparsi di caso Ponticelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a “Le Iene” che andrà in onda domani sera, a proposito del caso di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il "massacro di Ponticelli", che vide Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, due bambine di 7 e 10 anni, violentate, torturate, uccise, e infine date alle fiamme. Per quel crimine furono condannati tre ragazzi, da subito dichiaratisi innocenti, che adesso, dopo aver scontato la pena, continuano a dichiararsi vittime di un errore giudiziario. “Fermo restando che le sentenze si rispettano e che abbiamo rispetto per la Magistratura”, ha proseguito Meloni, “mi ha colpito il caso, mi hanno colpito loro e mi colpisce il fatto che, semmai fosse così, c'è un altro colpevole”. “In uno Stato giusto se hai degli elementi oggettivi affronti eventuali errori. È possibile che magari esca fuori qualcosa che prima non c'era”, ha detto ancora il presidente del Consiglio. (Rin)