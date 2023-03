Italia-Egitto: domani Tajani al Cairo, in agenda il contrasto all'immigrazione irregolare e la Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno migratorio e la stabilizzazione della Libia saranno i temi al centro della visita in Egitto del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, prevista domani, 14 marzo. Il titolare della Farnesina si era recato a fine gennaio al Cairo per discutere proprio delle medesime tematiche, nel quadro di una strategia di contrasto all’immigrazione che punta a coinvolgere i Paesi del Mediterraneo allargato. In particolare, si starebbe lavorando alla stesura di un accordo bilaterale per favorire gli ingressi regolari dall’Egitto, oltre che al rimpatrio degli irregolari. Si tratta a ben vedere di un accordo nell'interesse anche del Paese delle piramidi, perché le rimesse dei lavoratori rappresentano una delle principali fonti di valuta estera. Nei primi otto mesi del 2022, le rimesse degli egiziani che lavorano all’estero hanno toccato quota 20,9 miliardi di dollari. L’Egitto potrebbe essere, quindi, propenso a controllare l’immigrazione irregolare e prediligere una regolamentazione dell’arrivo di egiziani in Italia. (segue) (Res)