Italia-Egitto: domani Tajani al Cairo, in agenda il contrasto all'immigrazione irregolare e la Libia (2)

- Secondo i dati del cruscotto statistico del Viminale aggiornati a oggi, dall’inizio dell’anno 686 migranti irregolari giunti in Italia hanno dichiarato di essere egiziani. Gli arrivi di egiziani irregolari in Italia si avvale della cosiddetta rotta Libia, in particolare le partenze avvengono dalla Cirenaica, roccaforte del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Dalla rotta Libia, dall’inizio dell’anno a oggi sono giunti 7.057 migranti, quasi il doppio rispetto ai 3.925 dello stesso periodo del 2022. La rotta libica è seconda a quella della Tunisia (12.083 migranti a oggi), ed è seguita da Turchia con 693 arrivi dall’inizio dell’anno e dall’Algeria con 184 arrivi. Al riguardo, oggi da Gerusalemme il ministro Tajani ha evidenziato la “preoccupazione” sul fatto che “molti immigrati arrivano da aree controllate dal gruppo Wagner. Non vorrei che ci fosse un tentativo di spingere i migranti verso l’Italia”. Vale la pena ricordare che il gruppo Wagner, presente in altri Paesi dell’Africa sub-sahariana, appoggia in Libia proprio Haftar. Alla luce di questi elementi, il tema della Libia sarà al centro dei colloqui di Tajani sia con il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, che con il primo ministro, Mustafa Madbouly. La visita di Tajani precede la missione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, prevista nei prossimi giorni al Cairo, dove parlerà di immigrazione a 360 gradi, sia con il contrasto all’immigrazione irregolare sia il rafforzamento dei canali regolari. (Res)