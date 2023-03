Italia-Spagna: fonti stampa, incontro tra Meloni e Sanchez a Roma il 4 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, potrebbe tenersi a Roma il 4 aprile prossimo. È quanto appreso da fonti a conoscenza dell'agenda del leader socialista consultate dal quotidiano spagnolo "The Objective". Sanchez è da settimane impegnato in un tour in varie capitale europee per preparare i lavori in vista della presidenza del Consiglio dell'Ue nella seconda metà del 2023. La stampa iberica ha evidenziato che l'incontro di Roma è senza dubbio "il più atteso" tra quelli in agenda. Meloni avrebbe dovuto recarsi in Spagna per il vertice Euromediterraneo dello scorso dicembre, ma il viaggio era stato poi annullato per un'influenza. I due si sono incontrati, tuttavia, successivamente a Bruxelles. (Spm)