Migranti: Metsola, non possiamo essere insensibili di fronte alla tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue non può essere insensibile di fronte alla tragedia dei migranti morti in mare. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso dell'intervento di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasbrgo. "Nelle ultime settimane abbiamo assistito alla perdita di altre vite in mare. Altri sogni spezzati per sempre. Altre madri e padri che non avranno notizie dei loro figli. Altri bambini, donne e uomini che sono morti di nuovo in circostanze disperate. Abbiamo il dovere, la responsabilità, di affrontare questo problema", ha dichiarato. "Siamo la generazione di politici che non può ignorare questa realtà. Il nostro Parlamento è riuscito a trovare una via d'uscita sulla migrazione che è giusta e umana con coloro che hanno bisogno di protezione, che è equa e ferma con coloro che non ne hanno diritto e che è più forte con quei trafficanti che sfruttano di più i vulnerabili e traggono profitto dalla disperazione umana", ha aggiunto. "Ora è necessario che tutti gli attori siano all'altezza di questa ambizione e della promessa della nostra Unione. Dobbiamo evitare di essere o diventare insensibili di fronte alla tragedia. Non possiamo permettere che altre persone diventino statistiche senza nome e non dobbiamo più accettare che il Mar Mediterraneo rimanga un cimitero di vite spezzate e di speranze infrante", ha concluso Metsola. Al termine del discorso, la presidente del Parlamento ha chiesto all'Eurocamera di rispettare un minuto di silenzio in memoria delle recenti vittime delle tragedia nel Mediterraneo e dell'incidente ferroviario che avvenuto in Grecia lo scorso primo marzo. (Beb)